Elezioni in Lombardia, il M5s sosterrà Majorino. Ok degli iscritti

In Lombardia il Movimento 5 Stelle ha deciso di sostenere il candidato del centrosinistra Pierfrancesco Majorino alla guida della Regione. La consultazione in rete degli iscritti al Movimento della Regione si è conclusa con 3078 “sì” all’alleanza, circa il 64%, e 1788 “no”. “Sono molto soddisfatto del risultato della consultazione tra gli iscritti al M5s. È la conferma della bontà dell’accordo che è stato raggiunto con i vertici regionali M5s”: è il primo commento di Majorino. Sarà “un’alleanza forte – ha aggiunto – che vedrà anche la presenza di una lista civica che conterrà molte sorprese”. “Bene che i nostri iscritti abbiano riconosciuto il valore della nostra proposta per la Lombardia”, ha commentato il coordinatore lombardo del M5s Dario Violi. Un percorso “condiviso fin dai primi passi con il presidente Giuseppe Conte – ha aggiunto – e costruito durante questi anni all’interno dell’istituzione regionale”.

La Lombardia andrà al voto il 12 e 13 febbraio 2023, e dagli ultimi sondaggi l’attuale presidente Attilio Fontana, sostenuto da tutto il centrodestra sarebbe accreditato di circa il 45% delle preferenze. La coalizione di centrosinistra, guidata da Pierfrancesco Majorino, costituita da Partito Democratico, Europa Verde, Sinistra Italiana, liste civiche, si attesterebbe invece attorno al 30% a cui va aggiunto il 10% delle preferenze attribuite al Movimento 5 stelle. Majorino is troverebbe a circa 5 punti di distacco da Fontana. Molto indietro, secondo i sondaggi, resterebbe la lista capeggiata da Letizia Moratti: intorno al 15 %.

A differenza del Lazio, che va al voto sempre a febbraio, dove l’alleanza tra centrosinistra e Movimento sembra definitivamente tramontata, la Lombardia sembra essere diventata il laboratorio della convergenza (elettorale) tra Pd e M5S.

Fonte: RAI NEWS