Risate e lezioni fisica, il 2022 in Italia visto da Tik Tok Tra i trend l’immancabile Khaby Lame e i Maneskin

Dopo le tendenze a livello globale, TikTok ha diffuso i contenuti di maggior successo in Italia nell’anno che si sta chiudendo.

“I creator sono il cuore pulsante di TikTok.

Sono loro che portano in vita la nostra mission con i loro contenuti creativi e innovativi. Nel 2022, creator di tutto il mondo hanno coinvolto le community, intrattenendola, con i loro contenuti unici, educativi, divertenti, simpatici”, ha spiegato il social. Simboli della sezione “Per te” su Tik Tok, i video dallo Spazio di Samantha Cristoforetti, il re della risata Khaby Lame e i dietro le quinte nei concerti dei Maneskin.

Nel nostro Paese, in cima alla classifica delle “star” si piazza Mattia Stanga, che impersona, in maniera comica e divertente, le tante situazioni quotidiane in cui ci si può trovare, dall’imbarazzo in farmacia alle difficoltà nel parlare l’inglese.

Dopo di lui, le ricette di successo di Ruben Bondì e Tasnim, che si è distinta per aver raccontato le sue origini e tradizioni in chiave creativa e divertente. Tasnim è stata nominata anche nella categoria Changemaker nella Discover List 2022.

Tra i trend nati su TikTok in Italia nel 2022 grazie alle funzionalità del social ci sono i “personaggi di carta”, il filtro realizzato da Federico Cecchin in occasione di #EffettoTikTok che offre la possibilità di aggiungere ironiche figure cartoon 3D in bianco e nero; l’effetto “pagellone”, per trasformarsi in giudici assegnando da 1 a 5 fiori durante Sanremo e “street art”, realizzato da Manuela Merlo, per inquadrare un muro e far apparire un murales con foglie 3D.

Non mancano i contenuti educativi dal professore Vincenzo Schettini, ossia @lafisicachecipiace, che spiega in maniera comprensibile le leggi della fisica, ai proverbi in inglese di Antonio Parlati e le lezioni sulle cellule staminali e cardiache di Marilù Casini.

