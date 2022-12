La PM Volley ospita Volley’s Eagles per proseguire la serie positiva. Esordio per la Serie D

La PM Volley Potenza torna sul teraflex della Palestra Caizzo per la nona giornata del Campionato di Serie C femminile dove ospiterà alle 18:00 la Volley’s Eagles. Il sestetto di coach Marco Orlando è reduce dalla seconda vittoria stagionale ottenuta in quel di Orta Nova che ha dato una grande iniezione di fiducia all’interno del roster. Attenzione però alla Volley’s Eagles che nonostante la penultima posizione in classifica potrebbe dare filo da torcere e questo capitan Di Camillo e compagne lo sanno bene come ha sottolineato anche coach Marco Orlando: “E’ una squadra che a dispetto dell’attuale classifica ha ottime individualità tecniche ed esprime un buon livello di pallavolo – sono le parole del tecnico potentino – , ci approcciamo alla gara con la solita mentalità che ci contraddistingue da inizio campionato ovvero sapere di dover essere umili e lavorare gettando il cuore oltre l’ostacolo per superare i nostri limiti tecnici e cercare di raccogliere il massimo contro gli avversari, tutti di massimo rispetto, che si alternano nelle varie sfide; abbiamo lavorato in settimana per colmare quelle che sono state le nostre lacune emerse nella partita con Orta Nova e – conclude Orlando – confidiamo nell’affetto del pubblico di casa per giocare con un uomo in più“.

La gara renderà il via alle 18:00 sotto la direzione dei signori Pascaretta e Capobianco. La partita verrà inoltre trasmessa in diretta su La Nuova TV al canale 82 del digitale terrestre di Basilicata e Puglia, in streaming su www.lanuova.net o tramite app La Nuova TV sulla smart tv di ultima generazione.

Alle 20:00 di sabato esordio per la Serie D della PM Gruppo Macchia Potenza che giocherà alla Caizoz la prima giornata contro la Pari Costruzioni Livinvolley Potenza

Ufficio Stampa PM Volley Asd

Foto Antonio Croglia