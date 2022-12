Futsal Senise, Masiello: ‘Diaz Bisceglie squadra fortissima’

E’ tempo di tornare in campo, dopo la sosta prevista a causa del girone dispari, in casa Futsal Senise con i bianconeri che sabato 10 dicembre saranno ospiti della forte Diaz Bisceglie, partita che il tecnico Nicola Masiello presenta così:

“La sosta è stata utile per ricaricare le pile, lavorare meglio sui dettagli e ricompattare il gruppo. Questo è un periodo dell’anno particolare in cui si tracciano i primi verdetti sommari. Siamo alla finestra e vogliamo capire meglio quale ruolo reciteremo in questo campionato”.

Un commento sulla Diaz Bisceglie:

“E’ una squadra fortissima composta da elementi importanti e di categoria superiore. Ho avuto modo di studiarli bene e quindi arriveremo preparati a questa partita. Peccato per i due squalificati: per portare punti a casa dovremo fare la gara perfetta”.

Analizziamo la classifica dopo i match di sabato scorso in cui il Futsal Senise non ha giocato…:

“Ci sono stati due 0-6 a tavolino che cambiano molto la classifica. Alcune squadre che sono dietro di noi hanno fatto punti e ora sono a ridosso. L’importante è tenere lontano il fondo della graduatoria. Ci sono una marea di squadre in pochi punti e questo vuol dire che con due, tre ko puoi sprofondare nelle zone rosse mentre con un paio di vittorie consecutive ti trovi nei play off. Il gioco della mia squadra mi soddisfa anche se stiamo capitalizzando poco. Alla fine è il punteggio che si commenta…”.

UFFICIO STAMPA FUTSAL SENISE – ALESSIO PETRALLA