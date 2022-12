‘Favola’ di Natale a Napoli, bimbo salvato dopo arresto cardiaco

Per i genitori è un miracolo di Natale, una favola a lieto fine, una vita restituita quando sembrava perduta.

Per i Carabinieri che hanno agevolato il suo salvataggio un’esperienza emozionante, vissuta anche come genitori.

La vicenda è quella di un bimbo di un anno compiuto il mese scorso che ha improvvisamente perso i sensi, smettendo di rispondere a mamma e papà. I genitori, allora, siamo in via Chiaromonte, a Napoli, lo hanno messo in auto e iniziato una disperata corsa verso l’ospedale.

Una marcia però, nonostante il clacson, bloccata dal traffico cittadino. Una pattuglia di carabinieri della stazione di Barra è poco lontana.

Avverte il frastuono e vede il bimbo tra le braccia della madre. Si fa largo con lampeggianti e sirene, mettendosi davanti alla loro auto e facendo segno di seguirli. Dal finestrino urlano, sottolineando che si tratta di un’emergenza.

In pochi istanti sono nel pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania Scortano la madre e il piccolo all’interno e lo affidano ai medici.

Il piccolo viene intubato e sottoposto a un massaggio cardiaco. Il suo cuore ha smesso di battere, è in arresto cardiocircolatorio. Quando tutto sembra perduto, ecco il ‘miracolo’.

Un pianto dirompente è il segnale del ritorno alla vita del piccolo. Per i medici “un minuto in più e sarebbe morto”. Il bambino ora sta bene.

ANSA