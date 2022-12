Spesì Pallacanetro Senise 68 – Virtus Matera 70

Dopo una serie lunghissima, venti partite consecutive (naturalmente contando i due campionati precedenti, quello interrotto per il covid, e il campionato vinto lo scorso anno), arriva la prima sconfitta per lo Spesì.

Sconfitta di soli due punti dono aver condotto per tutti e tre i quarti precedenti, con un vantaggio anche di quindici punti.

Non c’ero alla partita, e quindi non posso fare una vera cronaca. Bravi i ragazzi del Matera a recuperare, e bravi a mantenere i nervi saldi, tanto da riuscire nell’ultimo quarto a ribaltare l’andamento della partita, il terzo quarto era finito 55 a 47 per lo Spesì, e non fare, cosa insolita specialmente nell’ultimo quarto, nemmeno un fallo.

Bella gara dei nostri ragazzi, contro una squadra, la Virtus che sta disputando anche il campionato di C Silver, con ottimi risultati, primo psto con 6 partite giocate e sei vinte.

I ragazzi venuti a Senise quindi si allenano più volte alla settimana, e molti di loro giocano in questa serie prestigiosa.

Ma torniamo al presente, già domenica 4 dicembre la Pallacanestro Senise cercherà di iniziare un’altra serie di vittorie, ospitando un’altra squadra materana, la Pielle di coach Cotrufo.

Fischio d’inizio alle ore 18:30.

Tabellini

Spesì Pallacanestro Senise 68

Amatulli 6, Sassano 2, Ambrosecchia 25, De Pasquale 8, Le Rose 2, Ruggieri 0, Santarsia 18, Cristiano n.e., Lo Bianco n.e., Picerno 7.

Virtus Matera 70

Basanisi 3, Nuzzi 0, Spada 14, Cifarelli 4, De Mola 20, Cochela 13, Nesman 14, Taratufolo 2.

Parziali: 11-10, 23-20(34-30), 21-17(55-47), 13-23(68-70)

Arbitri: Squicciarini di Irsina e Visceglia di Matera

