I 10 mercatini di Natale più suggestivi Le bancarelle dell’Avvento accendono le feste in tutta Europa

BRESSANONE – Tornano i tradizionali mercatini di Natale con il loro carico di magia e di colori.

Da nord a sud d’Europa le piazze si illuminano di luci e di festose bancarelle con decorazioni, oggetti d’artigianato, giocattoli, dolci speziati, castagne e vin brulé. I mercatini dell’Avvento sono una tradizione tipica del nord ed est d’Europa, dove sono nati nel XV secolo, ma anche in Italia sono diventati un appuntamento fisso.

Ecco 5 indirizzi nel nostro Paese e 5 nel resto d’Europa da non perdere per vivere l’atmosfera del Natale.

Nel cuore di Bressanone le luci del mercatino di Natale si accendono il 24 novembre con l’avvio di un ricco programma di feste ed eventi.

Tra le casette stracolme di oggetti d’artigianato locale e regionale, tutti i lunedì e i mercoledì dalle 16 alle 17 si può assistere alla manifestazione “Focolare in piazza del Duomo”, con le dimostrazioni dei mestieri tradizionali e i racconti delle storie dell’Avvento; nel vicino cortile interno dell’Hofburg, intanto, ogni 20 minuti va in scena lo spettacolo di Liora e Monsieur TikTack.

Dichiarato green event, il mercatino di Bressanone presenta tante misure sostenibili, dalla riduzione dei rifiuti al risparmio energetico con lampade a led e ai numerosi collegamenti ferroviari DB-ÖBB, senza cambi da Venezia e Bologna via Verona.

Il mercatino è aperto tutti i giorni fino al 6 gennaio; info: brixen.org/natale Luci, ghirlande, presepi intagliati a mano e decorazioni natalizie tradizionali: sono i tantissimi oggetti da comprare nel mercatino di Vipiteno, che apre i battenti il 24 novembre.

Sotto la Torre delle Dodici, costruita nel 1486, si cammina tra le 34 casette e si pattina nella vicina pista ghiacciata, mentre le strade e gli angoli di Vipiteno profumano di biscotti speziati e vin brulè.

Con le bancarelle, i rintocchi delle campane e i romantici giri in carrozza la città altoatesina si trasforma in una perfetta cartolina invernale.

Il mercatino è aperto tutti i giorni fino all’Epifania; info: mercatinodinatale-vipiteno.it Il mercatino di Natale di Trento, soprannominata la “Città del Natale”, è allestito fino all’8 gennaio tra piazza Fiera e piazza Cesare Battisti.

E’ uno dei mercatini più sostenibili d’Italia grazie al ridotto impatto ambientale e alle due speciali biciclette installate a piazza Duomo che permettono ai visitatori di dare il proprio contributo producendo l’energia necessaria ad alimentare le luci della festa.

Dalla raccolta differenziata alle fonti rinnovabili, passando per i materiali eco-compatibili e la mobilità condivisa, la kermesse trentina infatti rinnova il suo impegno per l’ambiente.

Da 28 anni tra le 75 casette di legno del mercatino si trova di tutto, dagli oggetti artigianali alle prelibatezze culinarie.

Info: mercatinodinatale.tn.it Il mercatino natalizio di Livigno è magico e fiabesco: le casette di legno sono decorate con luci colorate e addobbi tradizionali mentre i profumi e la coltre di neve sui tetti regalano un’atmosfera ancor più suggestiva.

Il mercatino è aperto tutti i giorni dal 25 novembre al 24 dicembre. Info: valtellina.it Dal 9 all’11 dicembre Santa Maria Maggiore, nel cuore della Val d’Ossola, ospita uno dei più grandi mercatini di Natale: 200 chalet in un lungo percorso espositivo dove si trovano tutte le eccellenze artigianali del borgo piemontese, dalle ceramiche ai manufatti in vetro soffiato e agli addobbi natalizi. In tutto il borgo verranno allestite anche alcune stufette ricavate dai tronchi d’abete e punti di ristoro per assaggiare vin brulé, stinchéet (piadina calda con burro e sale) e caldarroste.

Info: mercatininatale.santamariamaggiore.info Nella città austriaca di Graz, patrimonio Unesco per il suo splendido centro storico, i mercatini dell’Avvento sono 14, ognuno in una piazza diversa e con un proprio stile.

Si raggiungono tutti a piedi: dal mercato del design a quello degli artisti, dai chioschi dei sapori a quelli delle associazioni che si occupano di solidarietà e accoglienza. Oltre a fare shopping, si ascolta musica e si partecipa a eventi natalizi per grandi e piccoli. Per conoscere gli orari dei singoli mercati: graztourismus.at Il mercatino di Natale di Basilea è uno dei più grandi della Svizzera e si svolge a Münsterplatz, la piazza della cattedrale.

Qui, nei 155 piccoli chalet di legno si può acquistare di tutto, dalle decorazioni natalizie dipinte a mano ai giocattoli e alle prelibatezze gastronomiche locali, dolci e salate. La piazza ospita anche la “Foresta incantata di Natale”, dove i bambini imparano attività manuali come la decorazione dei biscotti o delle candele. Il mercatino è aperto tutti i giorni dal 24 novembre al 23 dicembre; info: basel.com I Giardini di Tivoli di Copenaghen si trasformano in luogo da favola per tutta la famiglia con migliaia di luci, decorazioni, gnomi e 60 casette di legno dove fare acquisti di oggetti di artigianato e scaldarsi con una tazza calda di vin brûlé. Un grande albero di Natale brilla in mezzo al lago e un grande cuore rosso proietta storie natalizie. L’ideale è ammirare il mercatino dalla ruota panoramica del celebre parco giochi della capitale danese. E’ aperto tutti i giorni fino al 31 dicembre; info: tivoli.dk Il grande mercatino di Natale Striezelmarkt di Dresda, aperto dal 23 novembre al 24 dicembre, è l’attrazione natalizia più conosciuta della Sassonia e attira migliaia di visitatori ogni anno. E’ considerato il mercatino più antico della Germania: ha piccole casette di legno illuminate e decorate, una piramide a gradoni dei Monti Metalliferi alta più di 14 metri, un enorme candelabro ad arco e tante attrazioni per grandi e piccoli.

Infine c’è la romantica ruota panoramica da dove ammirare gli chalet e la magica atmosfera natalizia della piazza. Info: sassoniaturismo.it Ha un fascino irresistibile il mercatino di Natale di Strasburgo, l’affascinante capitale dell’Alsazia francese: dal 25 novembre al 24 dicembre il mercatino più antico del Paese accoglie con luci e decorazioni in una decina di luoghi del centro. Tra questi, place Broglie, tra i platani e il teatro dell’Opera, con lo storico Christkindelsmärik; place Kléber con l’albero di Natale; attorno alla cattedrale con 300 bancarelle; e il Palais Rohan dove si trovano le cassette delle prelibatezze natalizie alsaziane. Per conoscere gli orari e gli eventi correlati: visitstrasbourg.fr (ANSA).