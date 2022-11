Scuola: Basilicata, Its Academy e Politecnici professionali

Nella programmazione scolastica 2022-2025 è prevista in Basilicata “un’offerta formativa” da parte degli Istituti tecnici superiori (Its Academy) e l’adeguamento e lo sviluppo del Sistema dei Politecnici professionali (Ptp)”: la previsione è contenuta in nel Piano territoriale triennale per Its Academy e Ptp approvato ieri sera a Potenza dal consiglio regionale e già passato in giunta.

Missione degli Its Academy e dei Politecnici professionali è quella di “sostenere la crescita e la competitività del sistema produttivo, puntando sulla implementazione e diffusione di una cultura tecnico-scientifica moderna, specialistica, professionali e altamente qualificata”: L’ufficio stampa del consiglio regionale ha sottolineato che si tratta di “esigenze sostenute anche dal Pnrr”, nell’ambito della Missione 4, ‘Istruzione e ricerca’”.

“Gli Istituti tecnici superiori sono scuole di alta formazione tecnica post diploma secondario, rappresentano un valido collegamento tra scuola e lavoro perché vengono realizzati da Fondazioni che collaborano con imprese, Università, Centri di ricerca scientifica e tecnologica, Enti locali. Il percorso è di due o tre anni e si rivolge a giovani tra i 18 e i 30 anni non compiuti.

Le aree tecnologiche di interesse previste dal Piano riguardano l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile, le nuove tecnologie della vita e quelle per il made in Italy (sistema agro-alimentare, sistema della meccanica-meccatronica, sistema casa, servizi alle imprese, sistema moda), le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e quelle innovative per i beni e le attività culturali-turismo”. (ANSA).