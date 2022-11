BASILICATA: BANDO PER NON METANIZZATI, INCONTRO DI LATRONICO CON LE CATEGORIE

Si è tenuto oggi un incontro tra l’assessore all’energia della regione Basilicata e le associazioni di categorie coinvolte dal bando per i non metanizzati.

“Il confronto e il dialogo con le categorie è fondamentale sia per ricevere i necessari feedback per migliorare il provvedimento sia per dare tutte le risposte per dare gli strumenti agli operatori che garantiranno la buona riuscita di una misura che ha attirato l’attenzione dei media di tutta Europa. Voglio ringraziare tutti i partecipanti e sono sicuro che oggi è iniziato un percorso proficuo per la transizione energetica in Basilicata”. Lo afferma in una nota l’assessore all’energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico.