“Comunicare la violenza”, incontro a Viggiano

“Comunicare la violenza”. E’ questo il tema dell’incontro promosso dalla Commissione regionale per le Parità e le Pari Opportunità della Basilicata, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Regionale della Basilicata e con l’Amministrazione comunale di Viggiano, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si svolgerà il 25 novembre alle ore 9.45 presso il Teatro F.Miggiano di Viggiano.

Dopo i saluti istituzionali di Amedeo Cicala, Sindaco di Viggiano e Carmine Cicala, Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, interverranno Margherita Perretti, Presidente della Crpo, Rosita Gerardi, assessore alle politiche sociali di Viggiano, Annamaria Ferretti, direttrice dell’Edicola del Sud, Shara Zolla, Segretario della Camera penale di Basilicata. Modera la giornalista Nicoletta Altomonte.

Nel corso dell’incontro sarà presentata la mostra “Atto d’Amore – omaggio ad Alda Merini e a tutte le donne”. Saranno presenti per questo evento Vincenza Pugliese, assessore del Comune di Viggiano e Giuliano Grittini, artista fotografo e curatore della mostra.