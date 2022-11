iPhone 14, al via SoS satellitare in Usa e Canada A dicembre anche in Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito

Sono attive, in Usa e Canada, le funzionalità di rilevamento di emergenza tramite satelliti presenti sugli iPhone 14 lanciati a settembre.

A dicembre questa funzione SoS si espanderà anche in Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito.

A rendere noto l’avvio di una funzione presentata nel corso dell’evento di lancio del nuovo melafonino a settembre, è stata la stessa azienda di Cupertino.

La funzione permetterà di inviare messaggi di SoS anche in assenza di connettività dati, grazie all’utilizzo delle nuove antenne satellitari presenti sugli iPhone di nuova generazione.

Per poter fruire della funzionalità, però, serve un abbonamento dedicato, con i primi due anni compresi nell’acquisto di un nuovo melafonino.

Non ci sono al momento notizie specifiche dell’arrivo del servizio in Italia, ma il comunicato di Apple parla di un’ulteriore attivazione in altri mercati durante il 2023, forse il nostro paese potrebbe essere coinvolto in questa ulteriore fase.

ANSA