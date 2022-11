Triplice omicidio a Roma in zona Prati, due donne e una trans trovate morte

Due prostitute di nazionalità cinese, 45 anni circa, sono state trovate morte in via Augusto Riboty, nel quartiere Delle Vittorie a Roma. Stando a quanto si apprende, una delle due è stata trovata seminuda sul pianerottolo e l’altra all’interno di un appartamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto volanti e del distretto Prati. Si tratta sicuramente di un duplice omicidio e le due donne sono state accoltellate. A trovarle è stato il portiere del palazzo, avvertito da una condomina. Poco lontano, in via Durazzo, è stato trovato il cadavere di una terza persona. Si tratta di una donna trans, una escort brasiliana che vive in via Durazzo. Indagini in corso per stabilire se ci sono collegamenti (sembra quasi una certezza) tra i due casi.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti, gli operatori del 118 e gli uomini della polizia scientifica. Accanto al cadavere trovato sul pianerottolo, stando a quanto si apprende, sono state trovate evidenti tracce di sangue. Secondo le primissime informazioni, le due donne abitavano all’interno del palazzo o almeno così ha dichiarato il portiere dello stabile. Per il momento non è stata resa nota l’identità delle due vittime. Gli investigatori della squadra mobile stanno ascoltando le persone che risiedono nel palazzo.

Fonte: Fanpage.it