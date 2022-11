Basilicata: due consiglieri lasciano la Lega e la maggioranza

Massimo Zullino e Giovanni Vizziello, esponenti della Lega nel consiglio regionale della Basilicata, hanno annunciato, stamani a Potenza, l’uscita dalla maggioranza di centrodestra e contestualmente anche dal partito. La decisione assunta dai due è stata comunicata ieri al leader nazionale, Matteo Salvini, ed è stata motivata con la “mancanza di incisività sulle azioni da porre in essere in Basilicata” e “con il disinteresse mostrato nei confronti del popolo lucano”.

“Il governatore lucano Vito Bardi – hanno spiegato – ha deciso di non dialogare con i consiglieri che pensavano di avere una maggioranza coesa. Al contrario, lo ha fatto con Italia Viva che è stata portata nel perimetro della maggioranza: chiaramente noi non possiamo far finta che non sia accaduto. Chiediamo perciò scusa per non essere riusciti a essere incisivi nel portare a termine il programma elettorale del 2019”. (ANSA).