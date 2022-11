ACQUA, RIUNITO IERI TAVOLO ACCORDO PROGRAMMA PUGLIA-BASILICATA

“Ieri ho incontrato il mio collega della Puglia, Raffaele Piemontese, che ringrazio per la disponibilità e la collaborazione istituzionale, sul tema dell’acqua e delle relative contropartite economiche tra le nostre regioni. Si è trattata di una riunione proficua, che ci avvicina a un esito molto importante, al fine di regolarizzare le partite pregresse e immaginare un nuovo percorso di dialogo e di collaborazione. Come è noto, la Regione Basilicata sta facendo valere le proprie prerogative per tutelare le risorse naturali lucane, di cui l’acqua è certamente la più importante, anche in prospettiva futura”. Lo afferma in una nota l’assessore regionale all’ambiente ed energia, Cosimo Latronico.

“L’accordo finale sarà poi siglato dai due presidenti, in un evento che sancirà un nuovo inizio nei rapporti tra Puglia e Basilicata”, conclude Latronico.