E’ iniziato ieri 12 novembre il campionato di promozione maschile di pallacanestro.

E’ iniziato ieri 12 novembre alle ore 20,00 con la partita tra Termoacciai Pielle Matera ed Invicta Potenza il campionato di promozione maschile di pallacanestro.

Cinque le partecipanti, oltre alle citate Pielle Matera e Invicta Potenza, un’altra squadra materana la Virtus, il Bernalda e naturalmente la Pallacanestro Senise.

La formula del campionato prevede una prima fase con partite di andata e ritorno cui seguirà una fse cosiddetta ad orologio, con il solito accoppiamento delle squadre secondo lo schema che incontri le successuve due classificate in casa, fuori l altre due.

Dopo questa prima fase seguiranno le semifinali e poi la finale tra le vincenti. Lo schema è quello classico, la prima classificata della prima fase gioca contro la quarta, l’altra semifinale tra la seconda e la terza classificata. Nel comunicato della FIP lucana non è specificato, ma credo che si giochi con andata e ritorno, ed eventuale bella,

Cinque squadre per il maggior campionato regionale sono pochine, non possiamo certo parlare ancora di effetto covid, anche se un certo risveglio del basket in Lucania lo possiamo vedere dalla partecipazione di squadre in campionati interregionali, dalla serie C Gold partecipata dall’ADS University Basket del presidente Sodano, alla C Silver che vede sui parquet campani lottare l’Accademy Basket Potenza, o nella serie D la Grizly Pignola, orfana del compianto presidente Antonio Picarella (grande perdita per tutto il basket lucano). In puglia e precisamente nel campionato di serie C Silver, partecipa e con ottimi risultati la Virtus Matera, unica squadra a fare sia un campionato interregionale che la Promozione. E altra nota molto positiva è la partecipazione, anzi precisiamo, la conferma della serie B femminile da parte della Basilia del presidente Marina Pecoriello.

Ci nono anche squadre giovanili sia potentine che materane che fanno campionati interregionali, ma non le conosco tutte, quindi non cito nessuna per non fare torto a nessuno.

La pallacanestro Senise, che il precedente campionato di promozione l’ha vinto (da imbattuta) esordirà il 19 novembre, sabato prossimo alle ore 19,00 alla palestra Vito Lepore di Potenza contro l’Invicta.

Buon campionato a tutte le squadre e che vinca il migliore.

Giuseppe Vignola