Tiger Woods in campo alle Bahamas per Hero World Challenge

Non solo il “The Match”, poco più di un’esibizione.

Tiger Woods giocherà anche l’Hero World Challenge, torneo non ufficiale del PGA Tour, organizzato dalla fondazione del californiano e in programma dall’1 al 4 dicembre ad Albany, sull’isola di New Providence alle Bahamas.

Due eventi nel giro di pochi giorni, dunque, per “The Big Cat” che il 10 dicembre prossimo in Florida sarà tra i protagonisti, con Rory McIlroy, Jordan Spieth e Justin Thomas, dell’ultima edizione di “The Match”.

Woods non partecipa a una gara ufficiale dallo scorso luglio quando uscì tra gli applausi, e al taglio, nella 150esima edizione del The Open in Scozia.

ANSA