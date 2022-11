Apple primo brand mondiale, Microsoft supera Amazon

I brand tecnologici continuano a dominare la classifica Best Global Brands 2022, posizionandosi nelle prime 5 posizioni.

E’ quanto emerge dall’annuale studio di Interbrand presentato al Web Summit 2022.

Con un aumento del valore del brand del 18%, Apple rimane in testa alla classifica per il decimo anno consecutivo, seguito da Microsoft che scavalca Amazon, terzo. Google si riconferma in quarta posizione.

Nella top 10 troviamo anche Samsung in quinta posizione, seguito nell’ordine da Toyota, Coca-Cola, Mercedes-Benz, Disney e, per la prima volta in decima posizione, Nike.

Questi 10 brand rappresentano da soli il 53% del valore totale dei 100 Best Global Brands. Tra i brand Made in Italy “Gucci, Ferrari e Prada continuano a rappresentare l’Italia – afferma Lidi Grimaldi, Managing Director della sede italiana di Interbrand – La loro chiarezza di visione e la capacità di costruire un ecosistema di prodotti, servizi ed esperienze che coinvolge le audience di riferimento li ha portati a essere tra i 15 brand a maggiore crescita nel 2022”.

