Qualità della vita: Trento al top, Crotone in coda. Distanza abissale tra Nord e Sud

Lo studio evidenzia una netta spaccatura tra Centro-Nord, da un lato, Sud e Isole, dall’altro: nessuna provincia meridionale o insulare, infatti, è nel gruppo delle 32 di testa.

Trento è in testa per qualità della vita, grazie agli eccellenti piazzamenti conquistati in quasi tutti gli ambiti considerati: otto su nove. Lo rivela la 24/ma edizione del Rapporto sulla Qualità della Vita in Italia, realizzato da ItaliaOggi con l’Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni. Quello di Trento è il primo caso dall’inizio dell’indagine. Non solo. La provincia rappresenta anche la dinamica che contraddistingue le altre province del Nord-Est, il cui punteggio medio a livello dimensionale eccede il corrispondente punteggio medio nazionale.

Stesso discorso ma all’opposto per Crotone, anche quest’anno ultima classificata, che identifica le province del Mezzogiorno con diverse criticità in molti degli aspetti relativi alla qualità della vita. La provincia è nel gruppo di coda in sei dimensioni su nove (affari e lavoro; ambiente; istruzione e formazione; reddito e ricchezza; sicurezza sociale; tempo libero).

Tornando alle prime della classe, in seconda e terza posizione, salgono di un gradino rispetto alla scorsa edizione, rispettivamente, Bolzano e Bologna; Firenze scala due posti, conquistando il quarto posto, e Milano resta stabile al quinto. Bel balzo da parte di Siena (da 12esima a sesta classificata), mentre Parma, prima lo scorso anno, scivola alla settima casella della classifica generale.

Al fondo della classifica, invece, si trovano i “soliti noti” che si muovono su e giù senza grandi scossoni: subito sopra Crotone ci sono in discesa Siracusa (106 da 104) e Caltanissetta (105 da 101), e in lieve risalita Napoli (104 da 106). Tra le province che hanno perso più posizioni c’è Torino, che diventa 54esima, perdendo 35 posti (era 19esima). Bene, invece, Como (+30, da 62esima a 32esima); Pesaro Urbino (+26, 30esima da 56esima) e Rimini (+24, 37esima da 61esima). La qualità della vita è risultata, secondo l’indagine, buona o accettabile in 64 su 107 province italiane, con un miglioramento rispetto all’anno passato. Lo studio infine evidenzia come le grandi aree urbane abbiano retto meglio alla pandemia che ha invece affossato ulteriormente diverse aree meridionali e insulari. Per la Basilicata perde posizioni Matera che si piazza al 71 posto e Potenza 74 .

Ecco la posizione delle 107 province, a destra il piazzamento nella precedente rilevazione

1 TRENTO 2

2 BOLZANO 3

3 BOLOGNA 4

4 FIRENZE 6

5 MILANO 5

6 SIENA 2

7 PARMA 1

8 PORDENONE 9

9 TRIESTE 7

10 MODENA 15

11 R. EMILIA 16

12 CUNEO 23

13 VERONA 8

14 SONDRIO 35

15 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 20

16 TREVISO 14

17 AOSTA 13

18 ANCONA 39

19 PISA 25

20 MONZA E BRIANZA 10

21 BERGAMO 18

22 VENEZIA 28

23 BRESCIA 21

24 BELLUNO 41

25 FORLÌ-CESENA 37

26 UDINE 46

27 VICENZA 17

28 RAVENNA 29

29 PADOVA 11

30 PESARO E URBINO 56

31 MANTOVA 30

32 COMO 62

33 VARESE 53

34 CREMONA 26

35 LECCO 32

36 PIACENZA 43

37 RIMINI 61

38 AREZZO 33

39 GORIZIA 42

40 BIELLA 38

41 LUCCA 45

42 MACERATA 22

43 LODI 50

44 FERMO 44

45 LIVORNO 47

46 PERUGIA 52

47 FERRARA 24

48 MASSA-CARRARA 51

49 GENOVA 40

50 NOVARA 36

51 SAVONA 48

52 ASCOLI PICENO 27

53 ROMA 54

54 TORINO 19

55 GROSSETO 31

56 TERNI 34

57 PISTOIA 71

58 ASTI 63

59 PAVIA 49

60 PRATO 59

61 RIETI 64

62 VERCELLI 57

63 LA SPEZIA 65

64 TERAMO 60

65 PESCARA 73

66 L’AQUILA 68

67 ALESSANDRIA 72

68 CHIETI 67

69 VITERBO 70

70 ROVIGO 58

71 MATERA 55

72 CAGLIARI 74

73 IMPERIA 66

74 POTENZA 69

75 ISERNIA 75

76 LATINA 82

77 NUORO 85

78 FROSINONE 80

79 SASSARI 81

80 BARI 86

81 CAMPOBASSO 78

82 BENEVENTO 79

83 AVELLINO 76

84 RAGUSA 84

85 BRINDISI 90

86 SALERNO 77

87 CATANZARO 83

88 LECCE 87

89 SUD SARDEGNA 91

90 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 97

91 ORISTANO 88

92 CASERTA 94

93 TRAPANI 92

94 COSENZA 93

95 R. CALABRIA 89

96 MESSINA 98

97 ENNA 96

98 PALERMO 99

99 TARANTO 103

100 VIBO V. 102

101 FOGGIA 105

102 CATANIA 100

103 AGRIGENTO 95

104 NAPOLI 106

105 CALTANISSETTA 101

106 SIRACUSA 104

107 CROTONE 107