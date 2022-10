Halloween: Confesercenti, giro d’affari 192 milioni (+8%) Indagine con Swg, ma lontani livelli pre Covid

Halloween resiste alla crisi innescata da caro-bollette e inflazione, ma il ritorno ai livelli pre-crisi è ancora lontano: per la notte delle streghe del 2022 gli italiani spenderanno circa 192 milioni di euro, quasi l’8% in più del 2021, ma ancora 60 milioni in meno rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia.

È quanto emerge dal consueto sondaggio condotto da Confesercenti e Swg sui consumatori, in vista di Halloween.

La festa, estremamente popolare in Canada e Usa, si è da tempo affermata anche in Italia, anche se la sua crescita si è fermata con l’arrivo della pandemia, ricorda Confesercenti osservando che il 2022 segna un recupero di spesa sullo scorso anno – che però scontava ancora preoccupazioni legate ai contagi – ma la quota di italiani che partecipa rimane stabile al 16%.

A festeggiare sono soprattutto i giovani tra i 18 e i 34 anni (farà qualcosa uno su quattro, il 25%) e nella fascia d’età 35-54 (22%), anche se il tasso di partecipazione massimo si riscontra tra le persone con figli piccoli (28%).

I più convinti dalla notte delle streghe sono gli abitanti di Sud e Isole (20%), mentre i meno interessati sono nel Centro Italia (8%).

Il budget di spesa per Halloween sale leggermente rispetto al 2021, passando da 23 a 25 euro in media a persona, con la spesa prevista più alta al sud (26 euro) e, soprattutto, tra le persone con figli piccoli che spenderanno circa 30 euro.

Halloween, in Italia, è una festa prevalentemente domestica, ricorda Confesercenti: il 64% la trascorrerà a casa propria o di amici, anche se sale al 22% la quota di persone che festeggerà in un locale (ristorante, pub o discoteca o altro tipo di pubblico esercizio), soprattutto tra i giovani (24%). Un altro 14% dei celebranti, invece, si recherà con la propria famiglia e i bambini in luoghi all’aperto (parco giochi, manifestazioni, passeggiate).

L’acquisto di dolci è rispettato dal 27% di chi festeggia, e si acquisteranno in particolare caramelle, merendine e pasticcini, principalmente al supermercato, sebbene la quota di chi acquista cali dal 68% dello scorso anno al 64%.

Cresce invece la percentuale di chi preferisce il negozio di vicinato (dal 23 al 24%) e online (dal 14 al 18%).

Ma l’acquisto di dolci non è la sola tradizione seguita. C’è infatti anche un 24% di italiani che per la notte delle streghe decorerà anche la casa con la zucca intagliata e i festoni a tema, quota che sale al 30% tra le famiglie con figli.

Di questi, oltre una su tre (il 36%) farà anche mascherare bambine e bambini, e il 27% li porterà anche a fare ‘dolcetto o scherzetto’, per un totale stimato di circa 3 milioni di bambini che andranno a far richiesta di dolci porta a porta.

C’è anche qualche adulto – soprattutto nella fascia degli under35 – disposto a mettersi in costume per l’occasione, afferma l’indagine: sono il 12%, cui si aggiunge un ulteriore 20% che, pur non mascherandosi, adotterà qualche accessorio a tema.

ANSA