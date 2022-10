Disney festeggia 100 anni guardando al futuro

Cento anni di un passato meraviglioso da celebrare guardando al futuro.

Il 16 ottobre 1923 cominciava ufficialmente l’avventura della The Walt Disney Company di Walt e Roy Disney fondata a Burbank in California, la società del “Se potete sognarlo, potete farlo”.

Da allora la fabbrica dei sogni in movimento ha dato vita a storie e personaggi che sono nel cuore di tante generazioni, dal primo Topolino ad Alice, da Paperino a Cenerentola, Biancaneve, Pinocchio e poi ancora tantissimi altri come Frozen e Toy Story.

Pezzi di cuore, pezzi di vita dei bambini di ieri e di oggi. Disney 100, presentato alla Banking Hall di Londra, è il titolo del programma che, con il debutto di ieri nel cuore della City, accompagnerà le celebrazioni del centenario lungo tutto il 2023, culminando in Europa con un evento a Disneyland Paris, proprio il 16 ottobre, con performance live di migliaia di persone.

Disney è uno dei brand della cultura popolare che hanno saputo attraversare il secolo ma andare avanti in un mondo in cui non c’è più il monopolio di sogni e meraviglie, e dunque niente è scontato per gli anni a venire è la sfida degli eredi della Disney, finora raccolta con il varo, tra l’altro, della piattaforma Disney+ scesa nell’arena già affollata e in cui si è fatta largo a colpi di Star Wars, Toy Story e The Avengers, Wandavision per fare qualche esempio. Secondo gli ultimi dati ha superato il rivale Netflix con 221 milioni di sottoscrittori (al 10 agosto 2022).

Il futuro, almeno quello prossimo, si sta giocando non solo evocando il passato dei personaggi storici, ma con le novità, i franchise e gli spin-off di un mondo che ormai è un universo cinematico con dentro la Pixar, la Marvel, Star Wars, Star e persino la National Geographic. Alla Banking Hall di Londra per il Disney100 Debut tutto questo è apparso chiaro quando, accanto ai live di Topolino e Minnie e gli altri amici storici, Cenerentola, Mary Poppins, Il Re Leone sono state mostrate, tra le ola generali, le immagini di The Mandalorian (la terza stagione del western spaziale, attesa per febbraio 2023), Disincanto (l’atteso sequel di Enchanted) con Amy Adams, Patrick Dempsey e James Mardsen ed è apparso ancora più chiaro quando sul palco l’ultima esibizione è stata per Black Panther: Wakanda Forever, il film Marvel con Angela Bassett e Letitia Michelle Wright attesissimo in sala il 12 novembre.

Le celebrazioni per Disney100 includeranno: The Concert Disney, una tournée in Europa con la Hollywood Sound Orchestra, per una serie di concerti che ripercorreranno le musiche più iconiche della storia del marchio. L’esperienza multimediale dal vivo includerà la proiezione di alcune scene leggendarie dei film, accompagnate da performance dal vivo di artisti solisti e dell’orchestra.

Il tour europeo avrà inizio il 13 aprile a Kiel (Germania) e farà tappa anche alla Defense Arena di Parigi l’11 e il 12 novembre. Disney100: The Exhibition è invece la mostra in cui si aprirà il baule dei tesori per mostrare centinaia di pezzi di storia, tra cui oltre 250 disegni originali raramente esposti in altre occasioni, manufatti, costumi, oggetti di scena e altri cimeli. Debutterà a febbraio 2023 negli Stati Uniti, a Philadelphia, mentre La prima tappa europea sarà a Monaco il 18 aprile (all’ExCeL di Londra nell’autunno 2023).

Tra gli altri eventi D100 – Amici per sempre, un’esperienza immersiva multisensoriale, pensata per i ragazzi della Generazione Z e per i giovani adulti che li accompagneranno tra installazioni divise in 4 stanze: Alice nel Paese delle Meraviglie, Lilo & Stitch, Il Re Leone e Topolino e i suoi amici. Poi ancora la campagna Disney D100 Giochiamo! con l’obiettivo di incoraggiare le famiglie a trascorrere più tempo a giocare insieme e naturalmente tutta una nuova collezione di prodotti (la linea Platinum Collection Disney100 e Decades Collection).

All’evento, con Emma Willis, Jess Wright e Rachel Stevens, la vicepresidente Brand e Franchise Marketing Strategy, Nicole Morse, ha dichiarato: “Chiunque abbia mai visto l’espressione dei bimbi illuminarsi mentre guardano Frozen o incontrano Buzz Lightyear nel mondo reale può comprendere appieno la Magia che celebriamo oggi. Questa serata da inizio alle celebrazioni, inaugurando così il secondo secolo di Magia”.

ANSA