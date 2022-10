Bonus gas, nuovo rinvio per problemi tecnici

Un domani dopo l’altro, ma quello giusto per qualche certezza in più dovrebbe arrivare tra poche ore. Dalla Regione l’annuncio: a breve conosceremo la data di partenza del bonus gas.

Si rimane così ai blocchi di partenza a causa di alcuni problemi tecnici discussi nel pomeriggio in Regione. Nuovo rinvio dopo quello seguito al braccio di ferro con i Comuni per la raccolta delle autocertificazioni.

Era seguito il cambio di rotta con l’ingresso in campo di Apibas e l’annuncio del via libera atteso già nella scorsa settimana.

A margine poi di un secondo incontro con i sindaci dell’Anci, un nuovo appuntamento per la giornata chiuso ancora con un nulla di fatto.

Si attende adesso la comunicazione del giorno e dell’ora di avvio della procedura. Sul sito dell’azienda regionale dovranno essere resi disponibili il modello per inserire le informazioni necessarie allo sconto in bolletta, da inviare tramite Spid, e la delega per la richiesta da parte dei terzi.

Per ottenere lo sconto in bolletta bisogna essere residenti in Basilicata, essere intestatari del contratto di fornitura del metano ed essere proprietari, affittuari o titolari di comodato d’uso gratuito dell’immobile, ma sempre come prima casa.

Non c’è scadenza per presentare la domanda né requisiti di risparmio energetico. Per conservare il diritto al beneficio negli anni a venire, dall’autunno 2023 bisognerà ridurre i consumi del 15% rispetto agli standard indicati dall’Autorità per l’energia.

