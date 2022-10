Tina Turner, il 25 novembre esce il cofanetto Break Every Rule Album del 1986 in un nuova versione rimasterizzata

Dal 25 novembre l’album di Tina Turner Break Every Rule del 1986 sarà disponibile in un cofanetto deluxe 3CD/2DVD, oltre che in formato 1LP su vinile nero e in Doppio CD esteso.

L’edizione deluxe sarà custodita in un cofanetto simile all’edizione di successo dedicata a Foreign Affair lo scorso anno.

Nel primo CD troviamo l’album originale completamente rimasterizzato per la prima volta, mentre il secondo CD contiene una raccolta di B-side, remix e performance live.

Nel terzo CD i fan potranno rivivere la performance live di Tina Turner al Guinness World Record di fronte ad un pubblico adorante di 180mila persone al Maracanã di Rio de Janeiro.

Il filmato di quel leggendario concerto è contenuto nel primo DVD, mentre il secondo DVD contiene video promozionali restaurati in HD per la prima volta, oltre ad un più intimo concerto tenuto al Camden Palace di Londra.

Break Every Rule sarà inoltre disponibile nuovamente su vinile, dai tempi della sua uscita originale, in versione audio rimasterizzata. L’edizione estesa in Doppio CD contiene tutti i contenuti dei primi 2CD dell’edizione deluxe. Sarà inoltre disponibile in download digitale e streaming.

Break Every Rule è stato l’album successivo all’enorme successo di Private Dancer. Il primo singolo Typical Male è stato una hit, posizionandosi in classifica al numero 2 negli Stati Uniti e al numero 3 in Germania, ed entrando nella top 10 di molti altri paesi nel mondo. Back Where You Started è valso a Tina un altro Grammy nel 1987 come Best Rock Vocal Performance.

Nell’album figurano importanti collaborazioni sia a livello autoriale che di performance: David Bowie, Mark Knopfler, Bryan Adams, Phil Collins, Steve Winwood e molti altri. Ha rappresentato anche il ritorno alla collaborazione con Terry Britten e Graham Lyle per la scrittura dei primi cinque brani dell’album.

ANSA