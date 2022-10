Bonus gas, da oggi si parte: ecco come procedere

•essere residenti in Basilicata;

per ottenere il bonus gas occorre :

Anche chi ha il comodato d’uso oppure è in affitto può presentare domanda di bonus gas, ma si deve trattare SEMPRE di PRIMA ABITAZIONE.

Quest’anno termico( ottobre 2022- ottobre 2023) sarà l’anno zero, invece l’anno termico prossimo sarà l’anno nel quale bisogna mettere in atto le buone pratiche della transizione energetica per implementare il risparmio.

Per continuare a percepire il contributo mensile gas l’anno prossimo si farà un confronto tra queste due annualità, tale riduzione dovrà aggirarsi intorno al 15% per continuare a percepire il bonus.