Perretti: a Matera ‘La prevenzione si veste di rosa’

“Ottobre è il mese della sensibilizzazione verso la prevenzione dei tumori femminili, tra cui il più diffuso è il tumore al seno, che proprio grazie alle diagnosi precoci oggi nella maggior parte dei casi vede possibilità di guarigioni elevate. La Commissione Regionale Pari Opportunità come negli anni scorsi ha collaborato ad iniziative volte a diffondere informazione e cultura della prevenzione, insieme ad associazioni attive sul territorio regionale, ASP, ASM e CROB di Rionero”. Così la presidente Crpo, Margherita Perretti.

“Nella giornata di domani – rende noto Perretti -, in collaborazione con l’Associazione Donne Medico Matera, si terrà la terza edizione dell’iniziativa ‘La prevenzione si veste di rosa’. Presso la Hall dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera sarà aperto un desk informativo su prevenzione e trattamento dei tumori della mammella. Dalle ore 10 alle ore 13 saranno presenti le specialiste di diverse branche delle Donne Medico Sezione di Matera, le dottoresse Concetta Laurentaci, Maria Cristina Mencoboni, Marina Susi, e il dott. Domenico Dell’Edera, che daranno informazioni su corretti stili di vita per prevenire le malattie oncologiche. Saranno inoltre distribuiti questionari per rilevare il livello di conoscenza dell’utenza sulla prevenzione oncologica, e distribuiti ticket che consentiranno di effettuare un esame ad ultrasuoni per la rilevazione della densità ossea e dell’indice di massa corporea ai fini dell’accertamento dell’Osteoporosi. Parteciperanno all’iniziativa anche i rappresentanti per la Basilicata delle associazioni AIRC, arch. Saverio Calia, Komen dr.ssa Laura Tosto e della LILT Matera, dr.ssa Immacolata Brucoli”.