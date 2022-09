Quindici grandi successi soul reinterpretati da Bruce Springsteen: esce l’11 novembre “Only The Strong Survive” (Columbia Records/ Sony Music), il 21/o attesissimo album del Boss, che celebra la musica e i leggendari cataloghi di Motown, Gamble and Huff e Stax.

Al suo interno, l’inconfondibile voce di Bruce Springsteen e i contributi musicali di The E Street Horns, gli arrangiamenti degli archi realizzati da Rob Mathes e i cori di Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr., Dennis Collins e Fonzi Thornton.

Il brano “I Forgot to Be Your Lover” sarà arricchito dalla voce di Sam Moore. Primo singolo estratto dal nuovo progetto musicale è “Do I love you (Indeed I do)”, originariamente interpretato e scritto da Frank Wilson. Su youtu.be/O0jBwk71Qcw il video diretto da Thom Zimny.

“Volevo fare un album in cui cantare e basta – commenta Bruce Springsteen – E quale musica migliore, per fare tutto questo, se non il repertorio americano degli anni Sessanta e Settanta? Ho preso ispirazione da Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, the Iceman Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray, Scott Walker, tra gli altri.

E ho provato a rendere giustizia a tutti loro e a tutti gli spettacolari autori di questa musica gloriosa. Il mio obiettivo è permettere al pubblico moderno di fare esperienza della bellezza e gioia di queste canzoni, così come ho fatto io fin dalla prima volta che le ho sentite. Spero che amiate ascoltarle tanto quanto ho amato io realizzarle”.

Su youtu.be/usSLCdiRoAw un video messaggio di Bruce Springsteen relativo al nuovo album realizzato al Thrill Hill Recording in New Jersey e prodotto da Ron Aniello, con Rob Lebret come ingegnere del suono e Jon Landau come produttore esecutivo.

“Only The Strong Survive” arriva a due anni di distanza da “Letter To You” (2020), che ha debuttato alla #1 della classifica Fimi/Gfk degli album e dei vinili più venduti ed è certificato platino in Italia.

Il 2023 vedrà il ritorno on the road di Bruce Springsteen and The E Street Band, con una serie di date negli Stati Uniti e in Europa, inclusa l’Italia, che ad ora hanno venduto più di 1.6 milioni di biglietti.

