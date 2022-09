Ecco i sette parlamentari eletti in Basilicata

Tre di Fratelli d’Italia, due del Movimento cinque stelle, uno ciascuno per Forza Italia e Partito democratico: sono i sette parlamentari, quattro deputati e tre senatori, eletti in Basilicata alle Politiche.

In particolare Fratelli d’Italia ha eletto Salvatore Caiata (uninominale alla Camera), Gianni Rosa (proporzionale al Senato) e Aldo Mattia (proporzionale alla Camera).

Eletti per il Movimento cinque stelle Mario Turco (proporzionale al Senato) e Arnaldo Lomuti (proporzionale alla Camera). Per Forza Italia eletta Elisabetta Casellati (uninominale al Senato), per il Pd Enzo Amendola (proporzionale alla Camera).