Nella collezione di Paul Allen tre quadri da oltre 100 milioni

Christie’s ha presentato oggi 15 opere della collezione del miliardario del tech Paul Allen delle 150 che andranno all’asta in novembre.

Tre di queste (un Cezanne, un Seurat e un Van Gogh) potrebbero entrare nel rarefatto club delle opere da oltre 100 milioni di dollari, mentre altri due quadri (un Klimt e un Gauguin) sono stati valutati 90 milioni di dollari ciascuno.

Allen, un appassionato collezionista oltre che l’ex fondatore di Microsoft, è morto nel 2018 a 65 anni. La sua raccolta, che copre 500 anni di storia dell’arte, è stata stimata da Christie’s in oltre un miliardo di dollari che saranno destinati a cause filantropiche care al loro proprietario.

“E’ difficile immaginare che questa collezione sia il frutto della ricerca appassionata di una sola persona, ma Allen è stato veramente un visionario ed era attratto da artisti di cui riconosceva un modo simile al suo di vedere il mondo con occhi nuovi”, ha detto il presidente di Christie’s per le Americhe, Marc Porter.

I quadri offerti sono effettivamente speciali. Il Georges Seurat ‘Les Poseuses, Ensemble (Petite version)’ del 1888 sarebbe passato per le mani di Alphonse Kann, il collezionista che ispirò a Marcel Proust il personaggio di Charles Swann. ‘Maternité II (1899)’ di Paul Gauguin ha una stima di oltre 90 milioni, 50 milioni di dollari di più dell’ultimo record a un’asta.

La stessa stima ha ricevuto ‘Birch Forest’ di Gustav Klimt. Allen aveva comprato il quadro appartenuto alla ‘musa’ dell’artista Adele Bloch-Bauer da Christie’s nel 2006 per oltre 40 milioni. Un panorama di Vincent Van Gogh dipinto ad Arles nel 1888 ‘Verger avec cyprès’ è candidato a entrare nel club dei 100 milioni, così come il Cézanne

‘La montagne Sainte-Victoire’ che ha una stima non pubblicata di addirittura oltre 120 milioni. “Sai che queste opere ti sopravvivranno. Che tu ne sei soltanto il custode”, aveva detto in una intervista Allen in occasione della mostra da lui organizzata “Seeing Nature” che nel 2016 che aveva portato in giro negli Stati Uniti 39 importanti vedute di paesaggi.

Se le stime della vigilia saranno rispettate, quello di novembre da Christie’s sarà l’incasso più alto mai registrato all’asta per una singola collezione dopo che lo scorso maggio Sotheby’s ha finito di liquidare al migliore offerente quadri e sculture degli ex coniugi Macklowe per 992 milioni di dollari, ben oltre gli 885 milioni derivanti dalla vendita, nel 2018 sempre da Christie’s, dei contenuti delle case di David e Peggy Rockefeller.

ANSA