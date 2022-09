CONCERTO A DUE Senise, 27 settembre, ore 19:00 – Complesso di San Francesco

Una tappa lucana a Senise, quella in programma il 27 settembre alle ore 19.00 nella suggestiva cornice del Complesso di San Francesco, dove il Comune di Senise, in collaborazione con la prestigiosa Associazione “I Sassi, Matera 2019”, offrirà al pubblico un’esibizione dall’impronta internazionale.

L’evento musicale “Concerto a Due” ospiterà infatti due artisti di chiara fama, Massimo Scattolin, unanimemente definito dalla critica uno dei migliori esecutori di chitarra e il violinista Paolo Tagliamento.

“Una performance di questo calibro – afferma la delegata alla Cultura del Comune di Senise, Teodora Cicchelli – può solo impreziosire il polo culturale della nostra cittadina, soprattutto dopo le numerose iniziative promosse nel corso dell’estate appena conclusa, ma al tempo stesso ci rende orgogliosi e consapevoli che anche all’interno della nostra cittadina è possibile realizzare eventi di livello e dal respiro nazionale ed internazionale tanto nel campo delle cultura, quanto in quello dello sport e delle tipicità enogastronomiche, considerata la programmazione già in atto per i prossimi mesi e in vista della primavera-estate del 2023.

Ci aspettiamo un gran numero di spettatori e per questo ringraziamo l’associazione “I Sassi, Matera 2019” e la sua Presidente, Rosa Gentile, che ci permetteranno di godere di due Artisti già noti nel panorama musicale, che hanno scelto proprio la nostra comunità e che sicuramente ci regaleranno sensazioni inconsuete e memorabili”.