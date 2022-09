PROTEZIONE CIVILE, PUBBLICATI DATI IDROGEOLOGICI 2015-2021

Pubblicati sul sito istituzionale del centro funzionale decentrato dell’ufficio per la Protezione Civile (www.centrofunzionalebasilicata.it) nella sezione dati storici, gli annali idrogeologici della Regione Basilicata relativamente al periodo 2015-2021 (parte I). La collana è composta da sette fascicoli e riporta i dati provenienti dalle stazioni termo-pluviometriche e idrometriche. Gli Annali della Regione Basilicata offrono un quadro meteorologico completo riguardante temperature, precipitazioni ed idrometria. I dati costituiscono un valido strumento per studiare il ciclo idrologico, le risorse idriche e i regimi fluviali, per progettare e realizzare le opere idrauliche e per lo studio degli ecosistemi e degli habitat acquatici.

L’attività di raccolta e catalogazione dei dati idrologici per la Basilicata è iniziata nel 1916 a cura del Servizio idrografico di Catanzaro, istituito alle dipendenze del Ministero dei Lavori Pubblici, mentre dal 1998 il compito di elaborare e pubblicare gli annali è stato trasferito all’Ufficio per la Protezione Civile – Ufficio Speciale di Presidenza della Regione Basilicata.