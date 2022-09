Torna al Borgo NOTE DI SETTEMBRE, festival canoro, con un’anteprima dell’edizione del 2023

Nell’ambito dei festeggiamenti per i 70 anni del Borgo La Martella, tra gli eventi organizzati dall’Associazione Culturale Amici del Borgo spicca il ritorno di Note di Settembre, festival canoro che, negli anni passati, ha ricevuto un ottimo successo di pubblico e critica. “Più che un ritorno è un antipasto” dichiara Paola Paladino, storica organizzatrice della rassegna, “dopo l’ultima edizione del 2016, vari problemi hanno causato uno stop forzato al festival giunto alla sesta edizione.” “Per accompagnare i cittadini del borgo all’anniversario dei 70 anni non poteva mancare un prodotto del

borgo” le fa eco Paolo Grieco, presidente di Amici del Borgo “il festival che in seguito ha raggiunto ottimi successi per partecipazione e organizzazione è infatti partito proprio da Piazza Montegrappa nel lontano2011”

Prima di spostarsi a Matera, infatti, con le edizioni del 2014 e 2015 in piazza San Francesco e del 2016 in piazza San Giovanni, con grande partecipazione di pubblico, cantanti e ospiti, Note di Settembre nasceva nel 2011 proprio al Borgo da una idea di Paola Paladino, cantante originaria proprio di La Martella, e proprio nella centralissima Piazza Montegrappa si svolgevano le prime 3 edizioni. Anno dopo anno il festival

acquistava esperienza e si evolveva. Da una semplice pedana e le basi degli inizi si è arrivati a veri palchi e un’intera band dal vivo, quest’ultima capitanata da Francesco Rondinone e Domenico Natrella, rispettivamente batterista e pianista, che nell’edizione del 2016, presentata da Marco Quintano e Paolo Ruffini, erano affiancati anche da Francesco Fossanova (basso), Tommaso Colafiglio (chitarra), Teodoro Comanda (Sax), Carla Volpe, Arianna Cinieri e Giuseppe Scandiffio (cori).

“E proprio come abbiamo cominciato ho scelto di Ri-cominciare” le parole di Paola Paladino “ per mancanza di tempo e un po’ per rimettersi in moto quella di quest’anno sarà infatti una edizione ridotta, una sorta di anteprima dell’appuntamento dell’anno prossimo. Nessun concorso, nessuna giuria e nessuna band dal vivo quindi, ma una esibizione dei ragazzi che hanno partecipato negli anni passati, vincendo o meno, e di tanti che, a vario titolo, hanno contribuito all’evento, con qualche nuovo innesto pescato tra i nuovi talenti in erba. Sarà comunque una serata all’insegna della buona musica, con vari ragazzi che hanno risposto all’appello con piacere”

Tra i tanti ragazzi che, negli anni, hanno preso parte a Note di Settembre, hanno confermato la loro presenza Serena Mattia (vincitrice 2015), Mario Pietracito (Wario), Chiara Zaccaro, Antonio Iacovone, Alessandro Di Leo, Giuseppe Lorusso (vincitore 2015, categoria Junior), Angela Lorusso. Inoltre canterà anche Silvia

Gaudiano che, pur non partecipando mai ufficialmente a nessuna delle passate edizioni, si è comunque esibita varie volte sul palco della kermesse canora materana.

Sempre provenienti dal Borgo anche l’ultimo ospite, Roberto Grieco che, membro storico del gruppo “OverSound” di recente tornato a calcare i palchi dopo un lungo stop, allieterà i presenti con un brano acustico con la sua chitarra.

“A questi artisti “senior” per questa edizione si è scelto di affiancare delle nuove leve” commenta Paola Paladino “per mantenere intatto lo spirito originario della serata che voleva offrire ai partecipanti principalmente l’occasione di esibire il proprio talento davanti al pubblico e a una giuria”. Infatti troveranno spazio anche le esibizioni di Vittoria Galli e Angelo Casella, di Nancy Elettrico e di Swami Di Taranto, elementi giovani ansiosi di mostrare il loro talento e, perché no, candidarsi a contendere il titolo

di vincitore della prossima edizione. Durante l’appuntamento di quest’anno, che si terrà il 17 Settembre in Piazza Montegrappa, verrà ricordata un’amica di Note di Settembre recentemente scomparsa. “Io e Carla Volpe (vincitrice della prima edizione del 2011 – n.d.r. -) canteremo insieme un paio di brani per ricordare Anna Bonelli, recentemente scomparsa, che ha partecipato negli anni a molte delle sei edizioni” dichiara Paola “portando dei brani cari ad Anna e sperando così di mantenere vivo il suo ricordo. Inoltre per l’edizione dell’anno prossimo è già stato deciso di assegnare un premio dedicato proprio a Lei”. Una volta archiviata l’edizione di quest’anno si comincerà subito a pensare alla prossima. “È tanta la voglia di ripartire come un tempo” dichiara l’organizzatrice “e se tutto va bene l’anno prossimo tornerò a fare le cose in grande. Stiamo già in trattativa con gli ospiti che vorremmo portare a Matera e

stiamo già organizzando la nuova band dal vivo che accompagnerà i ragazzi nell’edizione del 2023” In attesa di svelare i nomi di ospiti e sorprese dell’anno prossimo, il primo dato utile indica che le iscrizioni alla prossima edizione apriranno con tutta probabilità a metà dicembre 2022 per chiudersi a fine gennaio

2023. “Questo perché il prossimo sarà un evento a tutti gli effetti” chiosa Paola Paladino “e bisogna avere e dare il tempo ai partecipanti per confrontarsi con la band e provare i nuovi arrangiamenti e affinare l’intesa. Infatti ricordiamo che la maggior parte dei partecipanti non sono abituati a suonare dal vivo con una vera backing

band, e quindi vogliamo avere i tempi per metter tutti a proprio agio e offrire uno spettacolo di alto livello”

L’organizzatrice e l’Associazione Culturale Amici del Borgo ci tengono a ringraziare Real Music di Francesco Pinto per l’immenso appoggio tecnico alla realizzazione dell’evento di quest’anno, e tutti quelli che negli anni hanno sempre appoggiato a vario titolo la realizzazione della kermesse. In particolare Geo Coretti e Lia Trivisani, Luigi Scarangella, Rocco Di Leo, Gabriella Di Marsico, Marco Quintano, Debora Desio, Tiziana Di

Cecca. In attesa di rivedere Note di Settembre in tutta la sua bellezza a cui ci ha abituato nelle passate edizioni, non ci resta che partecipare all’Antipasto di quest’anno in Piazza Montegrappa, Borgo La Martella, il 17 Settembre alle 20:30