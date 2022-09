CORONA Salvamare ha vinto il prestigioso The Norns Awards nella categoria sostenibilità

Il progetto Salvamare, sviluppato da Corona (marchio di eccellenza Ab InBev) e Ogyre (startup B Corp che si occupa di recupero dei rifiuti dal mare) per contribuire a ripulire il mare dalla plastica, ha conquistato il prestigioso premio internazionale The Norns Awards nella categoria Sostenibilità.

Ispirandosi ai valori di semplicità, trasparenza e correttezza, i The Norns Awards – consegnati a Roma lo scorso 9 settembre – sono riconoscimenti destinati a chi si è distinto per aver dato un contributo significativo tanto alla società quanto al mondo dell’innovazione.

Salvamare, che prende il nome dall’attesa legge entrata in vigore lo scorso giugno e che consente ai pescatori di riportare a terra la plastica raccolta a largo, rispecchia questi principi.

Infatti, la capsule collection Salvamare, che consta di un’edizione limitata di costumi da bagno e di una tote bag, è stata prodotta anche grazie alla plastica riciclata dal mare, concorrendo sensibilmente alla causa della sostenibilità ambientale.

L’acquisto di ogni articolo della collezione Salvamare contribuirà alla raccolta di 2 kg di rifiuti marini, equivalenti al peso di 200 bottiglie di plastica. In tal modo, Corona conferma il suo spirito green e la sua net zero plastic footprint, lanciando un’iniziativa tesa a creare prodotti “plastic positive”.

“È davvero un onore aver ricevuto un riconoscimento internazionale di tale prestigio, che testimonia e promuove l’attenzione che da sempre AB InBev e i suoi brand come Corona rivolgono ai temi della sostenibilità ambientale e della protezione della natura che ci circonda.

Salvamare è un progetto ambizioso, che stimola comportamenti virtuosi in chi ha scelto di sostenerlo, supportando l’adozione di atteggiamenti utili a ridurre l’impatto di ognuno di noi sull’ambiente“, ha dichiarato Serena Pasquetto, Head of Legal & Corporate Affairs di AB InBev Italia.

“Siamo felici di ricevere questo premio per il lavoro svolto su questa campagna di sostenibilità insieme a Corona, un partner con cui siamo molto orgogliosi di collaborare.

Questo tipo di partnership sono per noi fondamentali non solo per la divulgazione dei temi relativi allo stato di salute dei nostri oceani, ma per realizzare, insieme ai brand, la nostra missione: permettere a chiunque di dare un contributo attivo per il mare.“, ha dichiarato Antonio Augeri, Ceo e co-founder di Ogyre.