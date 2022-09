Aqua, band cult del singolo Barbie Girl in Italia nel 2023 Unica data italiana il 18 febbraio al Mediolanum Forum di Milano

Gli Aqua, band culto degli anni ’90, annunciano l’unica data italiana del loro tour.

Lo show li vedrà protagonisti il 18 febbraio 2023 al Mediolanum Forum di Milano.

Gli Aqua conquistano l’attenzione del pubblico a partire dal 1997, diventando un sensazionale fenomeno pop soprattutto grazie all’album di debutto “Aquarium” e al singolo “Barbie Girl”, una hit dall’eco planetaria che a oggi vanta più di un miliardo di visualizzazioni su Youtube e più di 200mila ascolti su Spotify.

Al trionfo del primo disco si aggiunge un secondo progetto discografico, “Aquarius”, che unisce l’attitudine di un pop leggero a un mood più introspettivo e sentimentale.

I membri della band decidono successivamente di proseguire con le proprie carriere soliste fino alla reunion del 2007, alla quale fanno seguito il singolo “Back to The 80’s” (arrivato al numero uno della classifica danese) e l’album “Megalomania”. Nel 2016 la band torna ufficialmente a suonare live e a calcare i principali palchi internazionali.

In occasione dei 25 anni dall’uscita dell’album di debutto “Aquarium”, gli Aqua pubblicheranno una ristampa del disco in due versioni in vinile il 23 settembre 2022.

Con oltre 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo, gli Aqua rappresentano una delle più grandi band pop a cui la Danimarca abbia mai dato i natali, affermandosi tra gli artisti più riconosciuti a livello internazionale.

