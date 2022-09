Springsteen a Ferrara, partito il countdown

Alle porte di Ferrara è partito il conto alla rovescia in vista del concerto di Bruce Springsteen e della E Street Band, ufficializzato per il 18 maggio 2023, con la produzione della Barley Arts.

Un tabellone elettronico – posto in via Modena, all’incrocio con viale Po – da oggi segna il tempo che manca in vista dell’atteso appuntamento al parco urbano ‘Giorgio Bassani’: 248 giorni esatti alle 20:00 di stasera.

Il tabellone è posto sopra un manifesto di sei metri per sei con le grafiche originali del tour del Boss. Di sera si illumina grazie a led retrostanti di ultima generazione a bassissimo consumo energetico. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale.

Per l’occasione è stato scelto uno dei punti di accesso alla città di maggiore transito. Il tabellone è esposto lato strada ed è quindi visibile anche dalle auto in ingresso e dalla ciclabile. “Anche questa idea prepara il nostro benvenuto a Bruce Springsteen”, spiega il sindaco Alan Fabbri.

“Intanto la macchina organizzativa continua a lavorare e nei prossimi mesi tante novità si aggiungeranno, soprattutto nel calendario di iniziative che abbiamo in previsione in vista del concerto”.

ANSA