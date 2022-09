Emergenza cinghiali: presentato piano di azione triennale per 3 milioni di euro

Un piano di azione per contrastare l’emergenza cinghiale, con una proiezione triennale e un finanziamento complessivo di 3 milioni di euro (di cui 1,8 milioni fondi P.O. Val d’Agri con interventi da attuare nei 35 Comuni del comprensorio) è stato presentato oggi dall’assessore alle Politiche Agricole, Forestali e Alimentari Francesco Cupparo in un incontro in Regione. Alla riunione, insieme alla dr.ssa Agnese Lanzieri, dirigente Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, hanno partecipato rappresentanti delle ATC, Federcaccia, Arci-Caccia, Fidc, Italcaccia, Cia-Agricoltori, Confagricoltura e Coldiretti.

Il progetto prevede interventi finalizzati ad incentivare tutte le possibili azioni di contrasto alla crescita esponenziale di cinghiali che registra un incremento annuo dell’ordine di 20mila capi. Tra 𝐥𝐞 𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐭𝐞: il corrispettivo ai cacciatori che consentirà di allargare la platea degli esecutori materiali degli abbattimenti attraverso l’ assegnazione di un congruo ristoro per le spese sostenute; la fornitura di “chiusini” agli agricoltori con incentivo per l’installazione e la gestione; la predisposizione di un servizio di raccolta dei cinghiali abbattuti; la collaborazione con il Servizio Veterinario fondamentale per un efficiente monitoraggi sanitario; la dislocazione di un numero congruo di celle refrigeranti; attività logistiche di raccolta delle carcasse; attivazione di un centro di lavorazione delle carne di cinghiale.