Calcio: Serie C: Il campionato del Potenza inizia con un pari

Esordio positivo per i rossoblù di mister Siviglia. Contro la Fidelis Andria, gara combattuta e con qualche patema, nel complesso valido a testare la tenuta di tutto il gruppo.

Nel primo tempo, tante le novità in entrambi gli schieramenti. Il Potenza prova a fare la gara, ma trova una Fidelis ben posizionata in campo e ordinata con i reparti che dialogano nonostante sia l’esordio in campionato.

La prima occasione è per i pugliesi, con Bolsius che al minuto 25 fa partire un bolide che sfiora il palo alla sinistra di Gasparini. Pochi minuti più tardi Pavone rischia di mettere in forte difficoltà la difesa lucana, con un calcio di punizione che semina il panico nell’area di rigore.

L’Andria è viva e lo dimostra con azioni interessanti che spesso partono dai piedi di Pavone, uno dei più attivi della prima frazione. Nel recupero (46′) l’occasionissima Potenza: Lancio in profondità di Emmausso per capitan Sandri, palla da sinistra in mezzo dove per poco Di Grazia manca l’aggancio vincente davanti al portiere.

Nella ripresa, al 7′, punizione procurata con atterramento di Laaribi: si presenta Emmausso che trova i guanti di Savini. All’8′ girata dal limite con Di Grazia, poi e’ ancora la formazione biancoblu: Bolsius insidioso, cross in mezzo e deviazione di Rillo fuori.

Al 15′ occasione di casa: In velocità (18′) Emmausso scatta sulla destra e si presenta a tu per tu con Savini, la traiettoria è si potente ma centrale. Fidelis pericolosa, Potenza costretto a contenere: Emmausso e Caturano, i più attivi, non sfruttano il contropiede.

Al 28′ incredibile traversone in attacco di Legittimo che per poco non beffa il portiere. Candelliori coglie il palo al 32′, dall’altra parte Del Sole si fa bloccare da Ercolano. I rossoblu’ ci provano nel finale, l’Andria si difende. La gara termina con un pari che accontenta entrambi.

TABELLINO

Fidelis Andria – Potenza 0-0

FIDELIS ANDRIA (4-3-3): Savini; Hadziosmanovic (47’st Delvino), Ercolano, DAlmazzi, Mariani; Candellori, Arrigoni (47’st Djbril), Paolini; Pavone (40′ Persichini), Sipos, Bolsius (28’st Orfei).

A disp. Zamarion, Graziano, Pirelli, Mercurio, Ciotti, Zanelajm, Alba, Milillo. All. Cudini

POTENZA (4-3-3): Gasparini; Gyamfi, Girasole, Legittimo, Rillo; Del Pinto (45’st Logoluso), Laaribi, Sandri (28’st Talia); Emmausso (45-st Belloni), Caturano (28’st Del Sole). Di Grazia (20’st Volpe).

A disp. Alastra, Matino, Armini, Riccardi, Polito, Verrengia, Steffè, Mastella, Schimmenti. All. Siviglia

ARBITRO: Galipò di Firenze / Assistenti: Pascali e Voytyuk / Quarto Uomo: Di Cicco di Lanciano

NOTE: Spettatori 2.850. Ammoniti: Arrigoni, Dalmazzi, Pavone, Cudini (F), Gyamfi (P). Espulsi: Rec.: 2’pt, 6’st