Elezioni Casellati: “Sono onorata di essere candidata in questa straordinaria terra”

Con un pizzico di emozione nella sala delle conferenze del Grande Albergo di Potenza, la Presidente del Senato Elisabetta Casellati, candidata per l’uninominale a Palazzo Madama in rappresentanza della Basilicata si è detta “onorata di rappresentare questa straordinaria terra”.

“Fa bene al cuore vedervi tutti qui. Questa – ha aggiunto – è una regione bandiera, paradigma e simbolo con risorse che sono state messe a frutto come quelle energetiche e le falde acquifere”.

Lo ha detto rivolgendosi ai candidati di Forza Italia, al Presidente Bardi, all’ex sottosegretario Giuseppe Moles, coordinatore regionale del partito.

A Moles Silvio Berlusconi, collegatosi telefonicamente in diretta, non solo ha rivolto i ringraziamenti per aver fatto un passo indietro e rinunciato alla candidatura che tutti davano per scontata, ma gli ha promesso che, in caso di vittoria del centro destra, sarà confermato sottosegretario.