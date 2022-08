Serie C: il 2 settembre il Potenza si presenta al Viviani Il 4 settembre l’esordio ad Andria

POTENZA, 30 AGO – Il Potenza calcio (serie C, girone C) si presenterà alla città venerdì 2 settembre, alle ore 20, due giorni prima dell’esordio sul campo della Fidelis Andria, previsto per domenica 4 settembre.

In un comunicato diffuso dall’ufficio stampa della società rossoblù è evidenziato che “l’evento sarà presentato da Marialuisa Jacobelli, giornalista e conduttrice sportiva.

Sotto l’hashtag #NoiSiamoilViviani l’invito ai tifosi è di riempiere e colorare di rossoblù la curva Ovest.

Ingresso gratuito dalle ore 19 e fino ad un massimo di duemila posti”.

Inoltre la società lucana ha comunicato di aver “risolto consensualmente il rapporto di lavoro con i tecnici Bruno Trocini e Maximiliano Ginobili, rispettivamente responsabile della prima squadra e allenatore in seconda nella passata stagione sportiva”.