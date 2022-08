Futsal Senise – Carlos Alberto “faremo un bel campionato”

Un altro pezzo pregiato protagonista della splendida salvezza della passata stagione del Futsal Senise resta in bianconero. Stiamo parlando dell’esperto pivot brasiliano Carlos Alberto che commenta così:

“Volevo a tutti i costi restare a Senise: qui mi sono trovato molto bene. Penso che anche quest’anno possiamo fare un bel campionato…”.

Un commento su questo nuovo girone di serie B:

“E’ molto interessante anche perché ci saranno ben quattro lucane. Ai tifosi voglio dire che ci metteremo tanta voglia e che loro per noi sono importantissimi: insieme possiamo fare belle cose”.

Quali sono i tuoi obiettivi:

“Voglio dare tutto per questa maglia. Nella scorsa stagione arrivai a dicembre mentre quest’anno partirò dall’inizio: perciò per me sarà diverso”.

UFFICIO STAMPA FUTSAL SENISE – ALESSIO PETRALLA