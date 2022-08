Stella per Luciano Pavarotti sulla Walk of Fame di Hollywood Con Morricone e Wertmuller

Una nuova stella brilla sul marciapiede dell’Hollywood Boulevard: Luciano Pavarotti e’ stato onorato sulla iconica Walk of Fame nel corso di una cerimonia in cui la figlia Cristina, a nome di tutte le eredi, e James Conlon, il direttore dell’Opera di Los Angeles, hanno reso omaggio al leggendario tenore italiano.

La dedica della stella n. 2730, tradizionalmente attribuita dalla Camera di Commercio di Hollywood e posizionata accanto a quelle di Sydney Poitier, Stan Lee, Ennio Morricone e Lina Wertmuller, precede di pochi giorni il 25esimo anniversario della scomparsa del mito della lirica mondiale.

“Se penso a mio padre, alle strade che ha aperto e alle tante emozioni date e ricevute, provo un senso di vertigine”, ha detto Cristina anche a nome delle sorelle Lorenza, Giuliana e Alice, di Nicoletta Mantovani e della figlia Caterina, ricordando Luciano dopo le recite, quando “felice, ma stanco ed affamato, a volte con ancora il costume di scene indosso, restava a firmare autografi per ore, per non scontentare neanche un ammiratore”.

ANSA