Da van Gogh a Rubens, l’autunno è dei giganti

Saranno alcuni degli artisti più amati al mondo i protagonisti delle mostre del prossimo autunno che ripartono alla grande puntando a un vasto pubblico: sono infatti in arrivo tra Roma, Milano, Firenze e Genova importanti e impegnativi progetti espositivi dedicati a nomi che non lasciano indifferenti, da Van Gogh a Escher, da Rubens a Ernst fino a Warhol.

Oltre 400 tra dipinti, sculture, disegni, collage, fotografie, gioielli e libri illustrati (anche opere e documenti non esposti al pubblico da parecchi decenni) compongono la prima retrospettiva in Italia su Max Ernst (1891-1976), in programma a Palazzo Reale di Milano dal 4 ottobre al 26 febbraio 2023.

Promossa e prodotta da Comune di Milano-Cultura e da Palazzo Reale con Electa, in collaborazione con Madeinart, curata da Martina Mazzotta e Jürgen Pech, la mostra racconta Ernst, pittore, scultore, incisore, poeta e teorico dell’arte tedesco, poi naturalizzato americano e francese, come un umanista in senso neorinascimentale, svelandone temi e sperimentazioni affrontati nella lunga carriera.

Sempre a Milano, alla Fabbrica del Vapore, dal 22 ottobre al 26 marzo 2023 ospite d’onore è invece il padre della Pop Art nella mostra “Andy Warhol.

La pubblicità della forma”, a cura di Achille Bonito Oliva e con la collaborazione di Edoardo Falcioni: dipinti originali, opere uniche, serigrafie storiche, disegni, polaroid, fotografie e altri veri e propri cimeli come le cover originali disegnate e autografate da Warhol per un totale di oltre 300 opere ricostruiscono tutti i periodi storici in cui l’artista ha portato nella storia dell’arte la sua ‘rivoluzione’.

Il 6 ottobre Palazzo Ducale di Genova accoglie il maestro del Barocco Peter Paul Rubens per svelarne il rapporto con la città ligure nel periodo del suo massimo splendore, il 1600: dal titolo “Rubens a Genova”, a cura Nils Büttner e Anna Orlando, la mostra presenta 150 opere (di cui una ventina di Rubens) per raccontare il contesto culturale e artistico della città.

Nel percorso anche disegni, incisioni, arazzi, arredi, volumi antichi, perfino abiti, accessori femminili e gioielli nonché opere di artisti con cui Rubens entrò in contatto.

Allestita fino al 22 gennaio 2023, prodotta dal Comune di Genova con Fondazione Palazzo Ducale per la Cultura ed Electa, il progetto nasce in occasione del quarto centenario della pubblicazione ad Anversa del celebre volume di Peter Paul Rubens, Palazzi di Genova (1622).

Dall’8 ottobre Palazzo Bonaparte di Roma celebra van Vogh alla vigilia dei 170 anni dalla nascita con una mostra che presenta i “Capolavori dal Kröller-Müller Museum”.

Attraverso 50 opere, tra cui alcuni pezzi famosissimi come l’Autoritratto del 1887, il percorso curato da Maria Teresa Benedetti con Francesca Villanti segue un filo conduttore cronologico e ricostruisce i periodi e i luoghi dove il pittore visse: da quello olandese, al soggiorno parigino, a quello ad Arles, fino a St. Remy e Auvers-Sur-Oise, dove mise fine alla sua tormentata vita.

Con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Roma – Assessorato alla Cultura e dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, la mostra, prodotta da Arthemisia e realizzata in collaborazione con il Kröller Müller Museum di Otterlo, resterà allestita fino al 26 marzo 2023.

Dal 20 ottobre arriva al Museo degli Innocenti di Firenze l’antologica campione di incassi dedicata al genio inquieto di Escher: 200 opere (fino al 26 marzo 2023), tra cui Mano con sfera riflettente (1935), Vincolo d’unione (1956), Metamorfosi II (1939), Giorno e notte (1938) e la serie degli Emblemata, delineano per il pubblico lo stupefacente mondo immaginifico dell’artista.

Con il patrocinio del Comune di Firenze, dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, la mostra è prodotta e organizzata da Arthemisia in collaborazione con la M. C. Escher Foundation, Maurits e In Your Event, ed è curata da Mark Veldhuysen – CEO della M.C. Escher Company – e Federico Giudiceandrea, uno dei più importanti esperti di Escher al mondo.

