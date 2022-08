Da L.A. a Modena, la ‘Stella’ a Pavarotti in diretta streaming

Sarà possibile assistere anche da Modena alla cerimonia di conferimento postuma della ‘stella’ per Luciano Pavarotti sulla Walk of fame di Hollywood.

L’appuntamento, in programma mercoledì 24 agosto a Los Angeles alle 11.30 locali, le 20.30 in Italia, sarà trasmesso in streaming, grazie a una postazione multimediale allestita dall’Amministrazione comunale ai Giardini ducali.

All’iniziativa aperta a tutti, della durata di circa un’ora, parteciperanno anche l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi e il direttore del Teatro comunale ‘Luciano Pavarotti-Mirella Freni’, Aldo Sisillo. Il conferimento costituisce un riconoscimento prestigioso alla memoria del tenore scomparso nel 2007, all’età di 71 anni, assegnato dalla Camera di commercio di Hollywood con l’obiettivo di ricordare la grandezza dell’artista.

La cerimonia della posa della stella sul marciapiede più famoso del mondo, quello collocato al civico 7065 di Hollywood boulevard, sarà fruibile sul sito www.walkoffame.com, con una diretta web ‘rilanciata’ a Modena; sul posto, nella metropoli californiana, sarà presente la figlia del tenore, Cristina Pavarotti, che accoglierà l’attribuzione, anche a nome delle altre eredi Lorenza, Giuliana e Alice Pavarotti e Nicoletta Mantovani.

ANSA