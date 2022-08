Coviello: “Regione Basilicata attenta a necessità Pmi”

“Dopo il bonus gas per le famiglie lucane e contestuali strumenti di sostegno per chi non è servito dalla metanizzazione è massima l’attenzione delle istituzioni regionali verso le Pmi, depositarie della tradizione e della laboriosità della nostra terra.

L’ho ribadito ad Avigliano nel corso del convegno della CNA ‘Piccola e Media Impresa e Sviluppo Locale: opportunità e prospettive per i Comuni Lucani’.

In questo scenario il caro energia non aiuta ma è da segnalare in terra lucana l’aumento delle imprese rosa come indicato dal V Rapporto sull’imprenditoria femminile di Unioncamere presentato a Roma lo scorso 27 luglio con un tasso regionale del 26,3 percentuale che colloca la nostra regione al primo posto nella graduatoria”.

Così il capogruppo di FdI, Tommaso Coviello che aggiunge: “La Regione Basilicata è attenta alle necessità delle Pmi e lo ha dimostrato nell’ultima manovra di bilancio con l’attivazione dei tirocini formativi per il settore artigianato e finanziando la legge 29/2015.

Inoltre sono stati messi in campo numerosi strumenti di sostegno per chi fa impresa e crea opportunità mitigando la disoccupazione nel nostro territorio.

Bisogna segnalare un grande successo con ben 853 domande di partecipazione ai tre Avvisi pubblici con lo scopo di sostenere ‘il rilancio, lo sviluppo e l’innovazione delle attività produttive e delle professioni’ nelle città di Potenza, di Matera e nei comuni delle aree interne del Marmo Platano, Alto Bradano, Montagna Materana, Mercure Alto Sinni Val Sarmento.

Destinatarie le Pmi, i liberi professionisti o le associazioni di professionisti con partita Iva aperta da meno di 12 mesi”.

“Non ultimo – conclude – le ingenti risorse, che nel capitolo delle compensazioni ambientali, saranno destinate per i progetti no oil. La Basilicata che produce e investe nel futuro è viva”.