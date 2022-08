Inaugurate le opere d’arte del progetto ‘Brian Eno x Trentino’

L’artista inglese Brian Eno ha inaugurato “Three installations for Buonconsiglio” e “77 Million Paintings for Beseno”, istallazioni multimediali “site-specific” realizzate negli spazi storici del Castello del Buonconsiglio, a Trento, e di Castel Beseno, nell’ambito del progetto “Brian Eno x Trentino”.

Il progetto – spiega una nota – è organizzato dal Centro servizi culturali Santa Chiara, con la collaborazione del Castello del Buonconsiglio e di Trentino marketing e la produzione di Alessandro Albertini e Giuseppe Putignani, e animerà la città di Trento fino a novembre.

Compositore, produttore, artista visivo e attivista, Brian Eno è diventato famoso a livello internazionale all’inizio degli anni Settanta come membro fondatore della band britannica RoxyMusic.

Il suo lavoro come produttore include album con Talking Heads, Devo, U2, Laurie Anderson, Nico, Marianne Faithfull, James e Coldplay, mentre la sua lunga lista di collaborazioni include registrazioni con David Bowie, Jon Hassell, Harold Budd, John Cale, David Byrne, Grace Jones, Karl Hyde, James Blakee, più recentemente, con suo fratello Roger, in Mixing Colors (Deutsche Grammophon, 2020). Ha pubblicato oltre 40 album musicali ed esposto le sue opere in tutto il mondo.

