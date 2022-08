In Basilicata il Gas è Gratis per le Famiglie, eliminata la spesa relativa alla materia prima

In Basilicata la bolletta sarà molto più leggera rispetto al resto d’Italia: la spesa relativa alla materia prima gas, infatti, viene eliminata, con un risparmio di oltre il 50%. Perché si è arrivati a questa decisione, e da quando parte l’iniziativa? Scopriamolo.

Le bollette delle famiglie della Basilicata saranno decisamente più leggere. Prima di approfondire tutti i vari temi di interesse, ecco un rapido riepilogo:

Gas Gratis in Basilicata: tutti i dettagli L’iniziativa Dove si trovano i fondi Quando parte Il costo per la spesa per la materia gas viene eliminato dalle bollette in Basilicata. Da un accordo di compensazione firmato dalla regione Basilicata con Eni e Shell. Con molta probabilità, da ottobre 2022.

Perché il prezzo del gas si azzera per le famiglie lucane?

In un momento in cui la crisi energetica e la guerra in Ucraina continuano a imperversare, la notizia della riduzione del costo delle bollette del metano in Basilicata sembra fin troppo bella per essere vera. E invece le ragioni dietro a questa iniziativa sono ben chiare e comprensibili. La regione lucana, infatti, ha stretto un accordo di compensazione da 1,3 milioni di euro con Eni e Shell, in riferimento alla concessione del giacimento della Val d’Agri.

Va sottolineato che a essere eliminata è la quota pagata per il metano e non tutte le altre voci che compongono una bolletta del gas. Nel complesso, in ogni fattura vengono considerati:

Spesa per la materia prima gas;

Oneri di sistema;

di sistema; Gestione e trasporto del contatore;

IVA e accise.

La spesa per la materia prima, nella maggioranza delle occasioni, è la voce che incide maggiormente. Per questo, nel caso della Basilicata, si parla di una riduzione di oltre il 50% dell’importo della bolletta a seguito dell’azzeramento del costo del metano.