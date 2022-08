Basilicata: gas gratis, sabato 13 agosto riunione straordinaria del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato in seduta straordinaria, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto regionale, alle ore 10:30 di sabato 13 agosto 2022, nell’aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4.

All’ordine del giorno il Disegno di legge n. 111/2022 “Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica e ripopolamento del territorio lucano”, ex art. 32 Statuto regionale; la Proposta di risoluzione avente ad oggetto: Sostegno alla candidatura a patrimonio mondiale dell’Unesco de “I cammini al Sacro Monte di Viggiano”; la mozione di Leggieri, Perrino, Carlucci, Braia, Polese e Trerotola “Impegno della Regione Basilicata a sostenere con le Regioni Campania, Puglia e Molise, l’avvio di una interlocuzione presso il MISE per aprire un tavolo di confronto sullo stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi (PZ) al fine di salvaguardare tutti i livelli occupazionali”, ex art. 48 Regolamento interno del Consiglio regionale.

I lavori saranno tradotti nella lingua dei segni italiana. Sarà garantita l’interpretazione simultanea dalla lingua parlata alla Lis per tutta la durata della seduta.

La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su pc, smartphone e tablet) dai siti internet www.consiglio.basilicata.it e www.regione.basilicata.it e potrà inoltre essere seguita attraverso il profilo Twitter @CRBasilicata.