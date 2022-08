UN MARE DI INCLUSIONE. Auxilium ospite del Centro Velico Lucano di Policoro

Il 10 agosto la Cooperativa Auxilium è stata ospite del Centro Velico Lucano di Policoro, sulla costa ionica della Basilicata, per una straordinaria gita in barca dedicata ai pazienti della residenza psichiatrica riabilitativa Casa Vallina di Teana (in provincia di Potenza) e ad un gruppo di minori affetti da autismo, che la cooperativa segue con l’Assistenza Scolastica Personalizzata di Matera.

A bordo delle due barche, messe a disposizione dal centro velico di Sigismondo Mangialardi, c’erano anche alcuni genitori dei minori, gli operatori di Auxilium e il fondatore della cooperativa Angelo Chiorazzo.

Le due barche hanno levato l’ancora dalla Marina di Policoro per una mattinata di navigazione che ha divertito ed entusiasmato tutti, anche grazie alla passione e alla simpatia con la quale gli equipaggi hanno coinvolto i loro passeggeri: “É stato bellissimo e spero di rifarlo presto”, ha commentato Gianprospero, un paziente di Casa Vallina, al termine dell’iniziativa.

Racconta Angelo Chiorazzo: “É stata una giornata indimenticabile per i nostri amici di Casa Vallina, per i minori dell’Assistenza Scolastica Personalizzata di Matera e per le loro mamme.

Un grande grazie va a Sigismondo Mangialardi del Centro Velico Lucano e a Marilena Palermo, sono questi gesti di generosità e attenzione agli altri che fanno crescere le comunità. Offrire nel pieno della stagione estiva un’esperienza nuova a persone in difficoltà è un segno tangibile di quell’umanità che vuole includere, migliorando la vita di tutti”.

Sigismondo Mangialardi spiega: “Da tanti anni facciamo queste attività e il principio dell’inclusione ci appartiene, anche perché non conosciamo l’esclusione. L’iniziativa di oggi offre uno spaccato sulla Lucania che crede in questi valori. Le realtà sociali, educative e formative devono stare insieme in modo sinergico e creare opportunità per il nostro territorio”.





Anche per Angela Roseti, coordinatrice di Casa Vallina, è stata una giornata speciale: “Vivere la bellezza della natura con gli amici è un’esperienza che aiuta le persone che soffrono di un disagio psichico a riscoprire se stesse.

Oggi abbiamo vissuto un’esperienza davvero emozionante, ma per le vacanze non abbiamo pensato solo al mare e tra un paio di settimane gli ospiti e gli operatori di Casa Vallina partiranno per un viaggio alla scoperta dei borghi medioevali più belli dell’Umbria”.

Alessandra Colucci, coordinatrice del Servizio di Assistenza Personalizzata per le Scuole di Matera aggiunge: “Per i ragazzi è stata un’esperienza nuova e all’inizio erano un po’ intimoriti, ma alla fine erano felicissimi. Il nostro rapporto di amicizia e affetto con loro non finisce con il suono della campanella a scuola ed è bello vivere insieme anche tanti momenti delle vacanze estive”.