Ruvo Coro Festival: sul sagrato della Cattedrale il Concerto “Notte di San Lorenzo”

Proseguono gli appuntamenti estivi del Ruvo Coro Festival che, dopo l’esibizione de I Piccoli Cantori di Barcellona Pozzo di Gotto dello scorso 2 luglio, propone per mercoledì 10 agosto, alle ore 20.30 sul sagrato della Cattedrale di Ruvo di Puglia (Largo Cattedrale), il Concerto per pianoforte e orchestra K 488 di Mozart eseguito dall’Orchestra Sinfonica “Città Ruvo di Puglia”, diretta da Mariateresa Amenduni.

Organizzato dall’associazione corale polifonica “Michele Cantatore”, con la direzione artistica del M° Angelo Anselmi e il patrocinio del Comune di Ruvo di Puglia, il concerto costituisce il settimo appuntamento musicale di un festival giunge quest’anno alla sua 13esima edizione e che si articola nelle sezioni: grandi concerti, giovani promesse e formazioni corali.

Avviato durante lo scorso mese di marzo, il Ruvo Coro Festival si concluderà il prossimo 22 dicembre e si compone di ventidue appuntamenti musicali (tra produzioni e formazioni ospiti) comprensivi di concerti di pianoforte, archi, voci e l’esibizione di numerosi cori del panorama nazionale.

Tra i grandi concerti in programma, nella tappa di agosto sarà la volta del concerto per pianoforte e orchestra n.23 in La maggiore K 488 di Wolfgang Amadeus Mozart, scritto dal celebre compositore austriaco per una serata pubblica delle Accademie Viennesi nel 1786.

Al pianoforte, Fabio De Gennaro; soprano Anna Cimmarusti. Il Festival proseguirà, poi, con due date di fine settembre ospitate nella stessa Cattedrale di Ruvo di Puglia: sabato 24, alle ore 20, il Coro Giovanile Pugliese “ARCOPU” diretto da Luigi Leo e venerdì 30, alle ore 20, il trio vocale italiano “Le Signorine”.

Concerto Pianoforte e Orchestra K488 Mozart

Mercoledì 10 agosto, ore 20.30 – Sagrato della Cattedrale, Ruvo di Puglia (BA)

Orchestra Sinfonica “Città di Ruvo di Puglia”

Fabio Di Gennaro – pianista

Anna Cimmarrusti – soprano

Corale Polifonica “Michele Cantatore” maestro del coro Angelo Anselmi

Mariateresa Amenduni – direttrice

Musiche di W.A. Mozart – A. Amenduni – A. Vivaldi