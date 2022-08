“L’orologio della stazione di Bologna fermo alle ore 10.25 rappresenta ancora nelle nostre menti il simbolo del martirio di 85 vittime, cancellate in una frazione di secondo.

Il ricordo è un nostro dovere per chiedere come italiani, anche dopo 42 anni, verità completa – per usare le parole del Presidente Mattarella – e giustizia”.

È quanto dichiara il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.