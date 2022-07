Imagine Dragons celebrano 10/o anniversario album di debutto

Il 9 settembre, in occasione del 10/o anniversario dell’album di debutto, la band multi-platino Imagine Dragons, vincitrice di un Grammy, pubblicherà la versione Expanded Edition di Night Visions.

Oltre all’album originale, la nuova edizione contiene altre 9 tracce in studio e 2 brani inediti intitolati “Love of Mine” e “Bubble”.

Night Visions (7 dischi di platino in USA e 2 in Italia) fu pubblicato originariamente il 4 settembre 2012.

Si è piazzato al #2 della Billboard Top 200, ha prodotto alcuni tra i brani più efficaci dell’ultimo decennio e la punta di diamante “Radioactive” (14 volte platino) ha ottenuto un Grammy Award nella categoria “Best Rock Performance” e la nomination per “Album dell’anno”. Il disco inoltre è rimasto nella Billboard Top 200 per 408 settimane.

Certificato platino e multiplatino in 15 paesi, Night Visions comprende brani come “Radioactive”, “Demons”, “It’s Time”, “On Top Of The World”, “Bleeding Out”, “Amsterdam” e “Hear Me”.

“Thunder” degli Imagine Dragons ha recentemente ottenuto una certificazione di diamante, consacrando il quartetto come la prima band/gruppo nella storia della musica a raggiungere 4 singoli di diamante. Inoltre, il loro nuovo doppio album Mercury — Acts 1 & 2 ha raggiunto la posizione #12 della Billboard Top 200. Prodotto da Rick Rubin, il doppio album include singoli di successo “Enemy”, “Bones” e “Sharks”.

ANSA