LATRONICO SU MISSIONE PNRR RIVOLUZIONE VERDE TRANSIZIONE ECOLOGICA

“Nell’ambito dell’attuazione del PNRR ed analizzando l’allocazione alle singole missioni dei traguardi e obiettivi previsti per il semestre appena concluso, la seconda missione, ovvero ‘Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica’, è quella che ha fatto registrare i maggiori passi avanti con 15 obiettivi raggiunti.

Per i progetti coinvolti nella transizione ecologica, l’importo finanziato per la Basilicata è pari a 2,7 miliardi con la nostra Regione che si distingue in relazione alla quota di investimenti sul totale, dove la metà del volume economico delle proposte di finanziamento è destinato a politiche green (50%). Si rileva notevole interesse da parte della Regione Basilicata, enti locali e soggetti del settore pubblico negli investimenti relativi alla transizione ecologica”.

È quanto afferma l’assessore regionale all’Ambiente, Territorio ed Energia, Cosimo Latronico, riferendosi a quanto emerge dalle analisi dei dati del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come peraltro rimarcato nel workshop su “Energie pulite: decarbonizzazione ed efficienza energetica” tenutosi a Roma nei giorni scorsi.